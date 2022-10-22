لا ترميها بعد اليوم.. فوائد خارقة لنواة الأفوكادو

هناك الكثير من الاشخاص لا يعرفون الفوائد العظيمة التى تكمن في تناول ثمار الافوكادو كما ان هناك عددًا كبيرًا ممن يتناولون تلك الثمار لا يعرفون ان لنواة الافوكادو ايضًا الكثير من المميزات والفوائد فهي يمكن أكلها للحصول على ما بها من فوائد عظيمة للجسم.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الخصائص والمميزات التى تتمتع بها نواة الافوكادو وفقا لموقع هيلثى..



- ثمار الافوكادو:

وهناك القليل فقط من البشر حول العالم من يعرفون الفوائد المتعددة التى تحفل بها نواة الافوكادو فهي مفيدة كثيرًا للصحة كما انها تحمي الجسم من الاصابة بالكثير من الامراض والمشكلات.



- تخفيف اضطراب الامعاء ومشكلات الهضم:

تتميز ثمار الافوكاد بأنها تحتوي على نسبة عالية من الاحماض الدهنية والبروتينات والمعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة التى يحتاجها الجسم بانتظام، وكثيرًا ما تدخل ثمار الافوكادو في عمل السلطات كما يمكن تناولها في صورة عصائر.

ولكن الدراسات الحديثة اثبتت ان نواة الافوكادو تحتوي على نسبة تصل الى اكثر من 70% من مجموع الأحماض الامينية التى تمتلكها ثمار الافوكادو.

كما تحتوي نواة ثمار الافوكادو على نسبة عالية من الألياف الذائبة في الماء وهي هامة وضرورية لتنظيم وتخفيف اضطراب الامعاء وحل مشكلات الهضم.



- المشاكل الجلدية:

وتعتبر نواة الافوكادو من العلاجات الطبيعية الفعالة للكثير من الأمراض حيث تساعد في علاج مشاكل الجلد وتخفف من التهابات وآلام العظام والمفاصل، كما أنها تساعد كثيرًا في عملية التخلص من الوزن الزائد والحفاظ على الوزن المثالي.



- مضادات الأكسدة:

هذا بالاضافة إلى ان ثمار الافوكادو بها نسبة كبيرة من مضادات الاكسدة أكثر من انواع الفواكه والخضروات الأخرى كما تحتوي على نسبة عالية من البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر، لهذا السبب فان زيت الافوكادو به كمية هائلة من مضادات الاكسدة التى لا توجد في اى زيت آخر.

وتقوم بذور الافوكادو ايضًا بضبط معدلات الكولسترول الضار في الجسم لهذا فأنها مفيدة كثيرًا في دعم وتعزيز صحة القلب واجزه الجسم المختلفة، كما أنها تحمي من انتشار خلايا السرطان بل وأنها تحمي من تشكيلها من الاساس.

- أمراض القلب:

تعتبر بذور الافوكادو من العلاجات القوية والفعالة لأمراض الربو وأمراض القلب ايضًا حيث تحتوي على نسبة عالية من الاحماض الامينية، كما انها ضرورية في تقوية جهاز المناعة ومحاربة الامراض التى تسببها الميكروبات والفيروسات والطفيليات.

تساعد كثيرًا في التخلص من الارهاق والإجهاد والتعب، بالإضافة الى انها تعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية بالجسم وتمنحكِ الاحساس بالشبع لفترات طويلة لهذا فقد اطلق عليها خبراء التغذية اسم الطعام الحارق نظرًا لفعاليتها عن باقي انواع الفواكه والخضراوات الاخرى في حرق الدهون.

وتعالج التهابات الجهاز الهضمي وتساعد ايضا في علاج الاسهال المزمن بسبب وجود الكثير من المواد القابضة بها.