محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير نفق العروبة بنسبة تنفيذ 95%

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق العروبة بمدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة لتطوير منطقة الثقافة، بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج.

محافظ سوهاج

وتابع المحافظ أعمال تطوير النفق الجارية، والتي شملت أعمال التوسعة، وتطوير حارتين للسيارات، وحارة ثالثة للمشاة، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 95% حتى الآن، وذلك عقب الانتهاء من أعمال نقل كابلات الكهرباء الرئيسية المارة بالنفق.

كما تم الانتهاء من الأسوار والأرصفة الخاصة بالمشاة، وذوي الإعاقة، وغرف تحكم الكهرباء، وغرفة الأمن، والأقواس، وجاري أعمال التشطيبات النهائية تمهيدا لرصف النفق.

ووجه "الفقي" بتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.