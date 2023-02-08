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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه 10 ساعات عن بعض القرى بمركز البلينا في سوهاج

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قرى الحرجة بالقرعان وبنى منصور وعرابة أبيدوس والغابات والعوكلية والحلافى والغنيمية والحرجة قبلى والحرجة بحرى والشيخ بركة بمركز البلينا اليوم الأربعاء  فى تمام الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح غدٍ الخميس ولمدة 10 ساعات. 

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وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج سبب انقطاع المياه حدوث كسر مفاجئ لخط مياه قطر 600 ملى والممتد من محطة مياه البلينا السطحية الى قرية برخيل. 

وتأسف الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

الخط الساخن 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

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