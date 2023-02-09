لماذا قال كريم فهمي: أنا طبيب أسنان وكنت بقبض بالدولار؟ .. فيديو

قال الفنان كريم فهمي، إن معالجة المرضى أجمل إحساس في مهنة الطب، وأنه عمل طبيب أسنان قبل التحاقه بالوسط الفني، مضيفًا أنه عمل طبيب أسنان بمدينة شرم الشيخ وكان يقبض بالدولار.

وأضاف الفنان كريم فهمي، خلال لقاءه مع الإعلامي "عمرو الليثي" ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه يمكنه ممارسة طب الأسنان لكن ضغوط العمل الفني أدت إلى اعتزاله الطب بشكل مؤقت.

وأوضح الفنان كريم فهمي أنه من الممكن أن يعود إلى ممارسة طب الأسنان في حالة إذا لم يجد نفسه جيدا في مجال الفن.

ممكن أرجع للطب تاني

ووجه الإعلامي عمرو الليثي سوال " هل العمل في الفن ممكن يخليك ماتحترمش نفسك ؟"، وأجاب فهمي: "طبعًا إن أنا أعمل حاجة مش راضي عنها علشان الفلوس بس".

وأشار الطبيب الفنان الى أنه يملك عيادته الخاصة بداخل مكتبه، وموجوده للوقت الحالي، لكن بسبب عدم اهتمامه بها قررإغلاقها مؤقتا، مع إمكانية إعادة افتتاحها من جديد.



