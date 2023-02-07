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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريم فهمي يكشف سبب اختفاء شقيقه عن الأضواء

كريم وأحمد فهمي مع
كريم وأحمد فهمي مع والدتهما

كشف الفنان كريم فهمي سبب اختفاء شقيقه أحمد فهمي من الأضواء مؤخرا، وغيابه عن الكثير من الفعاليات الفنية، والخاصة بالأسرة. 

غاب أحمد فهمي عن العرض الخاص لفيلم شقيقه “أنا لحبيبي”، وحفل توقيع كتاب كريم فهمي الجديد “مملكة الموت” الذي أقيم في معرض الكتاب. 

وقال كريم فهمي في تصريحات له، على هامش حفل توقيع كتابه بمعرض الكتاب، إن شقيقه مشغول حاليا في تصوير مسلسلي “سره الباتع” الذي يخوض به دراما رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف. 

كما أشار كريم فهمي إلى أن أحمد فهمي كان منشغلا بتصوير مسلسل “السفاح”، الذي سيعرض قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتحدث كريم فهمي عن شخصيات أعماله التي قدمها مؤخرا سواء عمر في “أزمة منتصف العمر”، و"شادي" في فيلم "أنا لحبيبي"، وقال إن شخصيته أقرب إلى مراد السويفي في مسلسل “ونحب تاني ليه”. 

وعبر كريم فهمي عن سعادته بتحقيق فيلمه “أنا لحبيبي” إيرادات متصاعدة في دور العرض منذ طرحه الأسبوع الماضي، وقال إن العمل يحقق أعلى إيراد يومي من بين الأعمال المعروضة حاليا في السينمات.

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