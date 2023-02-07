كريم فهمي لـ «صدى البلد»: أنا شخصية «توكسيك».. وزوجتي تتحملني كثيرا

كشف الفنان كريم فهمي عن سعادته بردود الأفعال التى وصلته على مسلسله “أزمة منتصف العمر”، والذى يتم عرضه حالياً.

وقال كريم فهمي، فى تصريحات مصورة لموقع “صدى البلد”، مجيبا عن سؤال عما إذا كان شخصية “توكسيك” كما ظهر فى أحداث العمل: “أنا فى الحقيقة شخصية صعبة، ولكن ليس فى التعامل مع الناس، ولكن زوجتي تتحملني كثيرا، لأني طيلة فترة عملي سواء أكتب عملا أو أشارك فى تمثيله أو أنتظر ردود أفعال، أكون شخصا متوترا وعصبيا”.

واستطاع مسلسل “أزمة منتصف العمر”، أن يتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دول الإمارات، وذلك عبر منصة شاهد vip.

واحتل مسلسل “أزمة منتصف العمر” المركز الثاني فى دولة الإمارات من أصل 10 مراكز هي الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات.

مسلسل “أزمة منتصف العمر” إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

مواعيد عرض “أزمة منتصف العمر”

العمل يتم عرضه على مدار 3 أيام أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد vip.

أحداث الحلقات السابقة

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل “أزمة منتصف العمر” العديد من الأحداث، حيث اعترف رشدي “رشدي الشامي” لزوج ابنته “كريم فهمي” بأن الأخيرة ليست ابنة فيروز، وأوضح له أن هذا الأمر سر لا أحد يعلم عنه شيئاً سوي هو وزوجته فقط.

أما فيروز “ريهام عبد الغفور”، فقد حاولت إنهاء حياتها، عن طريق تعاطيها جرعة زائدة من الحبوب، بعد أن أقامت علاقة غير شرعية مع زوج ابنة زوجها.