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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الجمعة 10-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، والمقارنة بأسعار السوق.

ويبحث المواطنون الراغبين في شراء المشغولات الذهبية بمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر،  وخاصة المقبلين على الزواج أو الخطوبة.

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,966 جنيها - شراء 1,977 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,802 جنيها - شراء 1,812 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,720 جنيها - شراء 1,730 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,474 جنيها - شراء 1,483 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,147 جنيها - شراء 1,153 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 983 جنيها - شراء 989 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 61,134 جنيها - شراء 61,489 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,760 جنيها - شراء 13,840 جنيها
الكيلو بيع 1,965,714 جنيها - شراء 1,977,143 جنيها

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 1,966 شراء 1,977
عيار 22بيع 1,802 شراء 1,812
عيار 21بيع 1,720 شراء 1,730
عيار 18بيع 1,474 شراء 1,483
عيار 14بيع 1,147 شراء 1,153
عيار 12بيع 983 شراء 989
الاونصةبيع 61,134 شراء 61,489
الجنيه الذهببيع 13,760 شراء 13,840
الكيلوبيع 1,965,714 شراء 1,977,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


 

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا
 


يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها..

 

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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