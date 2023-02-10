بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بلوزة بينك ذا أكمام طويلة ولكنها أتسمت بصيحة الأوف شولدر.

أنتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.