عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

اوعى تقوله سر.. 4 أبراج تعشق النميمة.. من هم؟

txt

بفستان غريب .. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع بلوزة بينك ذا أكمام طويلة ولكنها أتسمت بصيحة الأوف شولدر.

أنتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ياسمين عز إطلالات ياسمين عز إطلالة ياسمين عز اجمل اطلالات ياسمين عز الاعلامية ياسمين عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

دعاء مؤثر..أول تعليق من محمود كهربا بعد قرار الفيفا

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج تعشق النميمة.. نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض.. علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم

اوعى تقوله سر.. 4 أبراج تعشق النميمة.. من هم؟

لمقاومة الطقس البارد.. طريقة عمل شوربة البطاطس

علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم| انتبه

في اليوم العالمي لـ البيتزا.. طرق مختلفة لتحضيرها بالبيت

نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض| تجنبه فورا

جددي سفرتك.. طريقة عمل حواوشي بابا غنوج

بفستان غريب .. أحلام تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ترشيحاتنا

حسن العشرة وحفظها موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

إدارة الكوارث التركية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ18342 قتيلًا

تحركات جديدة من أستراليا ونيوزيلندا لدعم متضرري الزلزال المدمر

عودة الدراسة وبدء الترم الثاني في 12 محافظة.. غدا

أمريكا السبب.. سر تراجع أسعار النفط الأسواق العالمية

ضبط 530 كيلو دواجن فاسدة داخل مطعم شهير بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

خبير تغذية يكشف عن 7 مشروبات صباحية للتنحيف

فتاة تعثر على دودة وجوانتي داخل ساندوتش .. هل الخس السبب؟

طريقة عمل الفول المدمس على أصوله

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ