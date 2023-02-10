عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الوزراء يبدأ في صياغة سيناريوهات وبدائل سياسات التعامل مع الوضع الاقتصادي.. ونواب: يجب تدخل الحكومة لحل أزمة ارتفاع الأسعار.. ولابد من وجود بدائل مختلفة لمواجهة المخاطر الحالية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
  • الجوهرى: الدولة مهتمة بصياغة سياسات ملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة المخاطر
  • نائبة: لابد من وجود أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع الإقتصادى خلال 2023 و2024
  • برلمانى: بدء الحكومة صياغة سيناريوهات التعامل مع الأزمة العالمية أمر طبيعي  

 

أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ببدء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامل  لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024 .

 وأكدوا أننا فى حاجة إلى أن يكون لدينا أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع الإقتصادى المصرى خلال عامى 2023 و 2024 وكيفية يتم وضع الأولويات لطرح السيناريوهات أمام متخذى القرار.

 

فى البداية أشادت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ببدء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024.

 

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ذلك أمر هام جدا و جاء فى ضوء التغيرات التى تحدث فى العالم ، خاصة فى ظل عدم وجود رؤية مستقبلية بشأن السياسات التى يتم التعامل فيها مع الأزمة الحالية ، وهل ستظل الأسعار مرتفعة أم ستنخفض.

 

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى ضرورة أن يكون لدينا أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع الإقتصادى المصرى خلال عامى 2023 و 2024 وكيفية يتم وضع الأولويات لطرح السيناريوهات أمام متخذى القرار ، خاصة وأننا أمام أزمة غير معلوم نهايتها ، وبالتالى فلابد من وجود سيناريوهات مختلفة للتعامل معها.

 

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن بدء مجلس الوزراء في صياغة سيناريوهات وبدائل سياسات التعامل مع الوضع الاقتصادي أمر طبيعى فى ظل الوضع العالمى الحالى المتمثل فى الحرب الروسية - الأوكرانية وحالة التوتر بين الصين وأمريكا ، والذى ألقى بظلاله على الإقتصاد العالمى.

 

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من تدخل الحكومة لحل أزمة إرتفاع الأسعار ، وأن تكون هناك قرارات حازمة من جانب الحكومة تجاه التجار المحتكرين.

 

 وكان قد بدأ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تنفيذ المشروع البحثي المتكامل  لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و 2024، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بهذا الشأن.

 

 شارك في الجلسة الأولى كل من الدكتور زيليكو بوجيتي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالقاهرة، والدكتورة أمنية حلمي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة يُمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة عالية عارف، أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

 

 وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المشروع البحثي يتضمن 18 ورشة عمل تتناول عددًا من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وصانع القرار في مصر، تستهدف الاستفادة من آراء وتوصيات ما يزيد على 350 خبيرًا محليًّا ودوليًّا، كما يستهدف هذا المشروع تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك من خلال الاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.

 

وأشار "الجوهري" إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي شهدت تناميًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.

 

وفي هذا الإطار، تناولت ورشة العمل الأولى في سياق تنفيذ هذا المشروع آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وحضرها عدد من الخبراء. 

 

وفي بداية الجلسة الأولى تم تقديم عرض من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ألقى الضوء من خلاله على الأوضاع والمخاطر الاقتصادية المحتملة خلال عامي 2023 و2024، من واقع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، وذلك بما يشمل توقع حدوث تراجع حاد واسع النطاق للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2023 لتتراوح معدلات النمو المتوقعة ما بين 1.7% و2.9%، بما يمثل أشد تباطؤ للاقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي، فيما يتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 2.7% و3.1% خلال عام 2024 بالتوازي مع التحسن المتوقع لمستويات النشاط الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة والنامية . 

لجنة الخطة مركز المعلومات مجلس الوزراء الإقتصاد المصرى ميرفت الكسان محتكرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

صدمة للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة فلامنجو بمونديال الأندية

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

مصطفى يونس يوجه نصيحة للأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية فهو الغني المغني

مجلس الوزراء: تعاملنا مع 7800 شكوى أمنية.. و17500 بشأن الإسكان

الشكاوى الحكومية: تلقينا 17 ألف طلب واستغاثة بشأن الحماية الاجتماعية والصحة

حالة الطقس| استمرار الأجواء الباردة وأمطار بالسواحل والوجه البحري

دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يستدرج بلوزداد لتحقيق الفوز الأول في دور المجموعات

هذه الأبراج لا تعرف الرحمة| قساة القلب.. هل أنت منهم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأبراج لا تعرف الرحمة| قساة القلب.. هل أنت منهم؟

بألوان مبهجة.. نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة| شاهد

وجبة اقتصاية.. طريقة عمل حواوشي البطاطس بمذاق لا يقاوم

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ