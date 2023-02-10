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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9 مليارات درهم.

 

وشهدت الدائرة تسجيل 2157 مبايعة بقيمة 7.33 مليار درهم منها 237 مبايعة أراض بقيمة 1.56 مليار درهم و1920 مبايعة شقق وفلل بقيمة 5.77 مليار درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 148 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 112 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 108 مبايعات بقيمة 384 مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 410 ملايين درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 220 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

 

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 250 مبايعة بقيمة 691 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 169 مبايعة بقيمة 131 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 261 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.68 مليار درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 990.95 مليون درهم و325 رهن فلل وشقق بقيمة 660.60 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 324 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 172 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 74 هبة بقيمة 664.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 199 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الأولى بقيمة 93 مليون درهم.

الأراضي والأملاك التصرفات العقارية الشيخ محمد بن راشد عقارات دبي منطقة الخليج تصرفات عقارات دبي

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