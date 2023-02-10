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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هذه الأبراج لا تعرف الرحمة| قساة القلب.. هل أنت منهم؟

الأبراج لا تعرف الرحمة
الأبراج لا تعرف الرحمة

الرحمة ومساعدة الغيرمن الصفات التي تميز بعض الأشخاص عن الأخرين، ولكن على الرغم من ذلك هنالك الكثير من الأشخاص يتسمون بقسوة القلب ولا يعرفون شيء عن الرحمة بالغير.


إن التعاطف ومراعاة مشاعر الآخرين "الرحمة" فضيلة ليست عند الجميع  في حين أن البعض غير أناني ولطيف ، فإن بعض الأشخاص أنانيون ،هؤلاء هم كائنات مهووسة بأنفسهم تهتم في الغالب بأنفسهم وتعمل حول أصابع قدمهم لمجرد الارتقاء إلى مستوى منافعهم الخاصة (بغض النظر عن مدى إلحاق الضرر بالآخرين)، هذه الكائنات دائمًا ما تأخذ الأشخاص من حولهم كأمر مسلم به ولا تتردد أبدًا في لعب ألعاب العقل معهم من أجل رفاهيتهم.

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الأبراج لا تعرف الرحمة


-برج الحمل
الناري والعاطفي والمستبد ، يفتقر الأريوسيون إلى التعاطف، إنهم يبقون أنفسهم مشغولين ويبقون غير متأثرين بالأشياء التي تحدث من حولهم، إنهم مؤمنون بشدة بـ "واحد بواحدة" ويتواصلون فقط مع الأشخاص لمصلحتهم، لا يسير الأشخاص الذين لديهم علامات زودياك هذه أبدًا لمسافة إضافية لمساعدة ومساعدة الآخرين.


-برج الجدي
مساعدة الآخرين والتعاطف مع أقربائهم وأحبائهم هو آخر شيء في قاموس برج الجدي، حتى لو كنت في خطر ، فإن مواليد برج الجدي سيقفون ويستمتعون بالعرض بدلاً من الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم لمساعدتك.
 

-برج الثور
نتيجة لتعرضهم لأوقات عصيبة في فترة ماضية ، يجعل مواليد الثور أنفسهم صخريين وباردين، لا يؤمن الأشخاص الذين يحملون علامة البروج هذه بإظهار الرحمة أو المغفرة، تؤمن شخصياتهم القوية بالانتقام، بالطبع لن يؤذوك عمدًا ، لكنهم لن يقدموا أذنًا لمساعدة المحتاجين.
 

-برج القوس
القوس مثل الطيور الحرة التي تحب أن تسير مع التيار، يتم التعرف على الأشخاص الذين يحملون علامة البروج هذه على أنهم أنانيون لأنهم غير مبالين للغاية باحتياجات أو متطلبات أو مشاعر الآخرين، مواليد القوس غير مستعدين للتنازل من أجل الآخرين ولديهم القدرة على التخلي عن الأشخاص لمصلحتهم.
لذلك ، من الواضح أن بعض الأشخاص يعطون الأولوية لأنفسهم فوق الآخرين، قد تميل علامات الأبراج المذكورة أعلاه إلى خيانتك دون أي تردد.
 

الرحمة الأبراج لا تعرف الرحمة برج الحمل برج الجدي برج الثور برج القوس

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