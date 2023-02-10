برفض القبلات والبكينى وبسيب الباب موارب.. 5 صور لـ إنجى المقدم تثير الجدل

تصدرت الفنانة إنجى المقدم تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة وكشفها عن إن لديها خطوطا حمراء في أدوارها وأنها ترفض أدوارا توصف بالجريئة.

وتحرص إنجى المقدم، على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتعد الفنانة إنجى المقدم نجمة ذات وجه حسن وتتمتع بملامح طبيعية جميلة، وفى هذا التقرير نعرض لكم أجمل إطلالاتها.

وتتميز الفنانة إنجى المقدم بحفاظها على قوامها المتناسق واختيارها لاستايل يكشف عن أنوثتها، فهي لا تضع الكثير من مساحيق التجميل وتكتفى في أغلب إطلالتها بالبشرة الطبيعية.

وخلال لقائها مع برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسماء إبراهيم قالت إنجي المقدم "الأدوار الجريئة قبلات وكده أرفضها وبكيني ارفضها وبرضو بشوف مين المخرج والمشهد محطوط ليه وهيتصور ازاي يعني بسيب الباب موارب ولكن في المطلق ارفض هذه الأدوار".