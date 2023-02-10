محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ، أنه سيتم الاعتراض على لجنة الانضباط في الفيفا ، وتقديم طعن في المحكمة الرياضية الدولية خلال عشرة أيام، عن طريق المحامي الدولي للاعب.

الأهلي حديث الصحف العالمية

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي جعل الصحف العالمية تتحدث عنه، وكنا نشعر بإمكانية التعادل مع ريال مدريد بعد هدف علي معلول، والجميع كان سعيد بما يقدمه الفريق الأحمر، والشعب المصري كان سعيدًا بكل فئاته بما حققه الفريق الأحمر".



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