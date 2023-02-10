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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

كهربا
كهربا

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ، أنه سيتم الاعتراض على لجنة الانضباط في الفيفا ، وتقديم طعن في المحكمة الرياضية الدولية خلال عشرة أيام، عن طريق المحامي الدولي للاعب.

 

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الأهلي حديث الصحف العالمية

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي جعل الصحف العالمية تتحدث عنه، وكنا نشعر بإمكانية التعادل مع ريال مدريد بعد هدف علي معلول، والجميع كان سعيد بما يقدمه الفريق الأحمر، والشعب المصري كان سعيدًا بكل فئاته بما حققه الفريق الأحمر".


ولمتابعة المزيد حول الجديد في عقوبة كهربا وتعليق محامي اللاعب .. تابع الفيديو جراف التالي:

كهربا الأهلى لجنة الانضباط في الفيفا طعن في المحكمة الرياضية الدولية أشرف عبد العزيز

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