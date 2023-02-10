مخطط سعيد |محامي كهربا يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشان غرامة الزمالك

أكد أشرف عبد العزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أنه سيتم الاعتراض على لجنة الانضباط في الفيفا، وتقديم طعن في المحكمة الرياضية الدولية خلال عشرة أيام، عن طريق المحامي الدولي للاعب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي جعل الصحف العالمية تتحدث عنه، وكنا نشعر بإمكانية التعادل مع ريال مدريد بعد هدف علي معلول، والجميع كان سعيد بما يقدمه الفريق الأحمر، والشعب المصري كان سعيدًا بكل فئاته بما حققه الفريق الأحمر".

وأضاف: "البعض تحدث أن كهربا لن يلعب، ثم شارك في مواجهتي سموحة والزمالك وكأس العالم للأندية، والحكاية ببساطة أن قرار الفيفا الذي صدر بالأمس والذي تحدث قبل لقاء ريال مدريد، والبعض تحدث بشكل غير صحيح أنه تم إيقافه مجددا".

وواصل: "القرار يضمن حق كهربا في الاعتراض على القرار خلال 10 أيام، والحق للطرفين سواء الزمالك أو اللاعب، خصوصا بعد عودته كهربا للمشاركة، والنادي البرتغالي لا زال عقوبته لم تنتهي حتى الآن".

وتابع: "المحامي الدولي لكهربا سيقوم بالطعن على القرار، وكل طرف يسير وفقًا للإجراءات القانونية، وحكم المحكمة الرياضية الدولية كان واضحًا بأن الغرامة بالتضامن على اللاعب ونادي ديبورتيفو ألافيش.. وما صدر بالأمس قرار فقط، بناء على حكم صادر من المحكمة في وقت سابق، ونادي الزمالك اشتكى وهذا حقه، ومن حق اللاعب أيضا الاعتراض على القرار بشكل رسمي".

وأكمل: "يتم دراسة الأمر جيدًا وبحثه من جانب المحامي الدولي، والذي سيقوم بتقديم طعن خلال عشرة أيام، وبمجرد الاستئناف سيتم إيقاف القرار، والزمالك له مستحقات بموجب حكم نهائي، ولكن أنا كمحامي من حقي مطالبة النادي البرتغالي بدفع نصف الغرامة".

وأردف: "القضية سيتم تداولها من جديد، في المحكمة الرياضية الدولية، ومن حق الزمالك الطعن على خطاب الفيفا الأخير إذا كان متضررًا، ومجرد تقديم الاستئناف سيسقط قرار لجنة الانضباط بامهال اللاعب 60 يومًا للتسديد، وفي حالة عدم قبول الاستئناف، سيصبح اللاعب ملزما بتسديد الغرامة المالية، ولا يوجد وقت محدد لحسم القضية من عدمه".

وأشار إلى أنه لم يتحدث مع كهربا مطلقا، وهو يعيش في قمة تركيزه حاليا مع الأهلي، من أجل تقديم أفضل مستوى، مؤكدا أنه ترك القضية تماما للمحامي الدولي، وتحدثت فقط معه اليوم لمدة دقيقتين، عن مباراة ريال مدريد والقضية، وسنقوم بعمل الإجراءات المطلوبة.

وزاد: "الأهلي خارج القضية تمامًا منذ حكم المحكمة الرياضية الدولية، وعلاقة النادي الأهلي مع كهربا مغلقة ولا أحد يعلم أحد معلومة عنها، ولا يوجد أي أزمة في سداد الغرامة المالية في أي وقت، بل أن جمهور الأهلي سداد ايضًا واتلقى اتصالات منهم بصفة مستمرة للوقوف بجوار اللاعب والذين يحبون اللاعب ويقدرونه".

وأوضح: "ليس لدي معلومة مؤكدة بشأن وجود أي شخص سوف يقوم بشراء نادي ديبورتيفو ألافيش حتى الآن".

وأتم: "لدينا خطة مستقبلية لكهربا، سوف تسعد الجماهير الأهلاوية، وعلاقة الأهلي مع لاعبه خاصة لا يتحدث فيها بالإعلام".