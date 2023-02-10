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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة كبرى للأهلي قبل مواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن التونسي علي معلول مهدد بالغياب عن النادي الأهلي في مباراة فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية في المغرب.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طبيب فريق الأهلي حذر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق من مشاركة التونسى على معلول أمام فلامنجو فى لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية بمونديال الأندية".

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وتابع:"هناك تخوف من الطاقم الطبى من تعرض المحترف التونسى إلى إصابة عضلية خاصة انه يعانى من إجهاد بدنى شديد وطلب الطاقم الطبى منح المحترف التونسى بعض الوقت للراحة، والبحث عن بديل فى مركز الظهير الأيسر أمام فلامنجو".

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