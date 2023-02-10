بشير الديك: كنت أخبئ القصص القصيرة داخل الكتب المدرسية خوفا من أهلي

قال الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك إن حواديت عماته وجداته في قريته عن العفاريت شكلت موهبته، مضيفا أنه كان يضع القصص القصيرة داخل الكتب المدرسية حتى يتحايل على أهله.

وأضاف بشير الديك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة “الحياة”، أنه كان يقرأ الروايات المترجمة في الصغر، وعرف شوارع باريس من خلال القصص.

وأشار بشير الديك، إلى أنه كان يقرأ لمدة 7 ساعات في اليوم أثناء التحاقه بالجامعة، وكان يرغب في الالتحاق بآداب فلسفة، ولكن والده رفض.

وأوضح بشير الديك، أنه التحق بتجارة القاهرة للحصول على تقدير جيد في السنة الثانية حتى التحق بسياسة واقتصاد.