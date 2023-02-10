سيدات يد الأهلي يفوز على سبورتنج في بطولة الدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على سبورتنج بنتيجة 26-20، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج بالإسكندرية، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على سبورتنج بنتيجة 10-7، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني وحسم المباراة لصالحه بنتيجة 26-20.
وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق الشمس بنتيجة 22-21، ضمن منافسات بطولة الدوري، ويلتقي غدًا السبت مع فريق سموحة، ضمن منافسات البطولة.