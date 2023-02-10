علي العبادي: الشباب العراقي لديه وعي مجتمعي بحقوقه.. فيديو

قال علي العبادي رئيس مركز حقوق الإنسان بالعراق، إن المجتمع الدولي يهتم بملف حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة وجود تماس مباشر بين السلطة والحكومات من ناحية والمجتمع.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية": "لو دققنا في جمهورية العراق، نجد ان الشباب العراقي لديه وعي مجتمعي بحقوقه، ونلاحظ أن وتيرة الاحتجاجات مستمرة، وفي محافظة البصرة أو بغداد او كردستان، فقد كانت المطالب متعلقة بالخدمات، ولكن الأمر تغير كثيرا".

وتابع: "منذ عام 2015، لاحظنا أن هذه المطالب ارتفعت إلى مستوى الحقوق السياسية، أي وصلت إلى بنية النظام، وهو ما يؤكد أن هناك وعي متزايد من الشباب، حيث أصبحوا يطالبون بالحقوق، بالإضافة إلى أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية تدعمهم.

وأكد، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على تساوي الجميع أمام القانون، كما أن المادتين السابعة والثلاثين والثامن والثلاثين في الدستور العراقي ألزمتا الحكومة والدولة بالاستماع إلى الشعب العراقي.

