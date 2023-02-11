سوبارو تكشف عن نسختها الجديدة كروستريك 2024 .. صور

استطاعت شركة سوبارو عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تخطف الانظار داخل فعاليات معرض شيكاغو للسيارات المقام في الفترة الحالية، وذلك بعد أن ظهرت النسخة كروستريك موديل 2024، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية من طراز SUV.

سوبارو كروستريك موديل 2024

حصلت السيارة سوبارو كروستريك موديل 2024 على عدة ترقيات جديدة، إلى جانب تجهيزات تتعلق بانظمة الحماية، وتمتعت بأقواس للعجلات تتشابه إلى حد كبير مع طرازات سوبارو WRX الجديدة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية أصغر.

سوبارو كروستريك موديل 2024

وجاءت السيارة سوبارو كروستريك موديل 2024 بنسبة طول كلي بلغت 4.480 مم، ومقارنة بالنسخة السابقة سنجد اختلاف في هذه النسبة بـ 0.6 بوصة،بينما تمتعت من الخارج باطلالة الشبكات الامامية المتعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى حامل علوي متعدد الاغراض.

سوبارو كروستريك موديل 2024

وارتكزت السيارة سوبارو كروستريك موديل 2024 على جنوط رياضية، مع مرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى وجود فتحة سقف، ومقصورة داخلية عصرية تضم شاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس، مع تقنية دعم التطبيقات الحديثة ابل كار بلاي واندرويد اوتو بقياس 7 بوصة، واخر اضافي 11.6 بوصة.

سوبارو كروستريك موديل 2024

واحتفظت السيارة سوبارو كروستريك موديل 2024 بنفس القدرات الفنية، والتي تتمثل في محرك سعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ 152 حصانا، بالاضافة إلى اختيار اخر يتمضن محرك سعة 2500 سي سي، يتمكن من انتاج 182 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT يعمل بتقنية الجر الرباعي للعجلات.

سوبارو كروستريك موديل 2024

سعر السيارة سوبارو كروستريك موديل 2024

تقدم السيارة سوبارو كروستريك موديل 2024 بسعر يبدأ من 26.290 دولار إلى 32.190 دولار امريكي.