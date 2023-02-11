طلب إحاطة بشأن عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس،الثلاثاء المقبل، نظر مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا بشأن عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتشهد الجلسة العامة، لمجلس النواب، غدا الأحد، استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

كما يحدد مجلس النواب غدا موعدا لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، والتي تقدمها بها النواب.