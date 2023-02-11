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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو رجيلة: رموز الزمالك لا يدخلون النادي وليس لهم دور حاليا

الزمالك
الزمالك

 

 أكد محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك الأسبق، أن رموز الفريق ليس لهم دور حاليا لأنهم لا يدخلون النادي. 

وقال أبو رجيلة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " يجب حل أزمة الفريق حاليا بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة في الغرف المغلقة".

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 وتابع: "رموز نادي الزمالك ليس لهم دور في النادي حاليا، حسن شحاتة وفاروق جعفر ومحمد صلاح وهشام يكن وغيرهم لا يدخلون النادي".

وأتم: "أنا تحت أمر نادي الزمالك ولكن أنا لست صاحب القرار، وقرار لم شمل رموز الزمالك في يد «صاحب البيت»".

 


 

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