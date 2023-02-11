أبو رجيلة: رموز الزمالك لا يدخلون النادي وليس لهم دور حاليا

أكد محمود أبو رجيلة، نجم الزمالك الأسبق، أن رموز الفريق ليس لهم دور حاليا لأنهم لا يدخلون النادي.

وقال أبو رجيلة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " يجب حل أزمة الفريق حاليا بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة في الغرف المغلقة".

رموز نادي الزمالك

وتابع: "رموز نادي الزمالك ليس لهم دور في النادي حاليا، حسن شحاتة وفاروق جعفر ومحمد صلاح وهشام يكن وغيرهم لا يدخلون النادي".

وأتم: "أنا تحت أمر نادي الزمالك ولكن أنا لست صاحب القرار، وقرار لم شمل رموز الزمالك في يد «صاحب البيت»".



