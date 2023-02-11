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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن ركلة جزاء بلوزداد أمام الزمالك

صدى البلد

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق أن، مباراة الزمالك كان بها أخطاء تحكيمية كثيرة وعدم وجود تقنية الـ VAR كان مضر للزمالك.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" رغم الأداء السيئ لكن الكرة مش ضربة جزاء و كان هناك إنذار ثاني و طرد للاعب بلوزداد لتدخله مع عواد و كل ده بسبب عدم وجود الفار"

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هاجمت جماهير نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة هدف دون رد في افتتاح الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجهت الجماهير السباب والشتائم للاعبين بسبب إضاعتهم الفرص السهلة، وخسارة مباراة مهمة في بداية المشوار الأفريقي نحو اللقب الغائب عن النادي منذ 21 عاما.

تغلب فريق شباب بلوزداد الجزائرى على الزمالك بهدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لصالح شباب بلوزداد فى شباك الزمالك اللاعب أوامبا من ركلة جزاء فى الدقيقة 57.

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