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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على حقيقة شرب نيمار الشاي بمباراة الزمالك وبطل الجزائر|القصة الكاملة

سيد عبد الله نيمار
سيد عبد الله "نيمار"

كشف مصدر مقرب من سيد عبد الله " نيمار" لاعب فريق الزمالك عن سر الصورة المنتشرة له بين شوطي لقاء الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا وهو يتناول  مشروبا قبل بدء الشوط الثاني.


وأوضح المصدر أن اللاعب كان يتناول فيتامينات لانه كان يعاني من احتقان في الزور .

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ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت  استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

نيمار

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق الجزائري أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة، في حين يحتل الأبيض المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

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