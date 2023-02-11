رواد رأس البر يودعونها في أخر أيام إجازة نصف العام

اختتم مساء الجمعة زوار مدينه رأس البر ، آخر أيام اجازة نصف العام لاستقبال اول ايام الدراسه في بعض المدارس غدا السبت والأحد.

كان المشهد المسيطر على اغلب شوارع رأس البر هو الزحام الشديد مساء الجمعه خاصة بشارعى النيل واللسان.

ومن جانبه أكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة راس البر، أن المدينة كانت قد استقبلت روادها على مدار الايام الماضيه خلال اجازة نصف العام ، فتلك الإجازة من المواسم التى اعتادت رأس البر الاستعداد لها، لأن الدمايطة يحرصون على زيارة رأس البر بشكل يومى خلال الإجازة رغم برودة الطقس، وهذا يعد من طقوس الدمايطة، فهم يفضلون رأس البر في فصل الشتاء، حيث اعتدال الطقس.

وتابع انه تم رفع جميع الإشغالات بالشوارع وتنظيف الشوارع الرئيسية والجانبية من القمامه كما تم شفط مياه الأمطار على مدار ٣ أيام تساقطت فيها الأمطار بغزارة على المدينه.

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