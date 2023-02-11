عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رواد رأس البر يودعونها في أخر أيام إجازة نصف العام

راس البر
راس البر

اختتم مساء الجمعة زوار مدينه رأس البر ، آخر أيام اجازة نصف العام لاستقبال اول ايام الدراسه في بعض المدارس غدا السبت والأحد.

كان المشهد المسيطر على اغلب شوارع رأس البر هو الزحام الشديد  مساء الجمعه خاصة بشارعى  النيل واللسان.

ومن جانبه أكد وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة راس البر،  أن المدينة كانت قد استقبلت روادها على مدار الايام الماضيه خلال اجازة نصف العام ، فتلك الإجازة من المواسم التى اعتادت رأس البر الاستعداد لها، لأن الدمايطة يحرصون على زيارة رأس البر بشكل يومى خلال الإجازة رغم برودة الطقس، وهذا يعد من طقوس الدمايطة، فهم يفضلون رأس البر في فصل الشتاء، حيث اعتدال الطقس.

وتابع انه تم رفع جميع الإشغالات بالشوارع وتنظيف  الشوارع الرئيسية  والجانبية من القمامه كما تم شفط مياه الأمطار على مدار ٣ أيام تساقطت فيها الأمطار بغزارة على المدينه.

قتل زوجته وادعى وفاتها بشكل طبيعي في دمياط

FB_IMG_1676066431267
FB_IMG_1676066431267
FB_IMG_1676066433935
FB_IMG_1676066433935
FB_IMG_1676066437376
FB_IMG_1676066437376
FB_IMG_1676066439899
FB_IMG_1676066439899
FB_IMG_1676066442353
FB_IMG_1676066442353
دمياط الدراسة اجازة نصف العام فصل الشتاء مجلس مدينة الأجازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد أمير مرتضى منصور

شاهد.. رد فعل شيكابالا بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

أول تعليق لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بعد خسارة الزمالك من شباب بلوزداد

ألفاظ خادشة وشتائم.. جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين بعد الخسارة من شباب بلوزداد

الكوارث تضرب الزمالك بعد الهزيمة من شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

3 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

قتل زوجته وادعى وفاتها بشكل طبيعي في دمياط

ترشيحاتنا

ليست بسبب الزلزال .. ظاهرة انسياخ الأرض تضرب قرى الهند وانتشار تشققات الحوائط فى المنازل

ينتظرون السجن مدى الحياة.. أرقام صادمة بحملة الهند ضد زواج الأطفال|القصة الكاملة

فضائل قضاء حوائج الناس.. 5 أمور تدفعك إلى الجنة

موعد عودة الهدوء في أسعار الدواجن والبيض .. والسر بـ دورات الإنتاج

تحرك عاجل من مجلس الأمن بشأن المساعدات إلى تركيا وسوريا

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حشرة غريبة تغزو أحد ملاعب مكة المكرمة |شاهد

بعد ما ربط الوديعة.. لبناني يقتحم البنك بـ شنيور لاسترداد أمواله |فيديو

بجمبسوت جلد.. بلقيس فتحي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

مايان السيد تحتفل بتخرجها من الجامعة الأمريكية مع تيام مصطفى قمر

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ