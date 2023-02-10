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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل زوجته وادعى وفاتها بشكل طبيعي في دمياط

قريه البستان
قريه البستان

شهدت قرية كفر البستان التابعة لمحافظة دمياط، جريمة أسرية، راحت ضحيتها سيدة تبلغ من العمر 22 سنة على يد زوجها المدعو محمد. ل. خ - 30 سنة، وكان يعمل سابقا قهوجى وحاليا سائق توك توك.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما توجهه الجانى إلى الوحدة الصحية بالبستان وطلب حضور طبيب الوحدة للكشف الطبى على زوجته مريهان السعيد 22 سنة ربة منزل ولديها طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بشقة الزوجية.

وعندما توجهت طبيبة الوحدة الصحية إلى منزل الزوجية للكشف الطبى على المجنى عليها، تبين لها من الكشف الطبى الظاهرى وجود دم يخرج من فتحة الأنف والفم وتيبس فى القدمين واليدين، كما يوجد علامات زرقاء بالوجه واليد ويرجح أن يكون سبب الوفاة حادثا جنائيا.

أبلغت الطبيبة الشرطة والتى حضرت إلى موقع الجريمة وتم القبض على الزوج فورآ، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصى وانتقال النيابة العامة لمناظرة الجثة وتم استدعاء الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

واعترف الزوج بقتل زوجته وقام بتمثيل الجريمة بمنزل الزوجية.

 

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