كشف وصرف أدوية بالمجان.. إطلاق قافلة طبية شاملة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إطلاق قافلة طبية شاملة بقرية كفر المياسرة بمركز الزرقا، جاءت بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء و جامعة الأزهر فرع دمياط و مديرية الصحة وذلك

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

هذا وتتضمن القافلة أساتذة متخصصين بجامعة الأزهر بالتخصصات الطبية المختلفة، كما يتم خلالها تقديم كافة الخدمات العلاجية من تشخيص و توزيع الأدوية بالمجان، هذا إلى جانب إجراء العمليات الجراحية بتخصصات " العيون ،الجلدية ، القلب والأوعية الدموية ، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك ،الصدر ،العظام، الباطنة ، السكر والغدد الصماء ،الجراحة العامة ،الأنف والأذن، أمراض النساء ، الأسنان، الأطراف الصناعية والسمعيات " وذلك على نفقة الدولة ، كما يتم خلال القافلة توفير النظارات والسماعات وإجراء التحاليل الطبية ...

وأشادت " الدكتورة منال عوض " بالجهود المبذولة التى تأتى بالتعاون بين رئاسة مجلس الوزراء وجامعة الأزهر و وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية لاهالى القرى ودعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرين، لافتة الى أن هناك تكاتف كبير بين كافة الجهات للوصول إلى عدد اكبر من المستفيدين وتغطية كافة المناطق.