4637 مدرسه في الشرقية تستعد لإستقبال مليون و839 ألف طالب وطالبة غدا

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل ‏أول وزارة التربية والتعليم على استعدادات المديرية لاستقبال الفصل ‏الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 مؤكداً على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب بمختلف الإدارات التعليمية لإنتظام اليوم الدراسي وتقديم تعليم جيد لهم يتماشى مع تطورات العصر الحديث فهم يمثلون نواه لصنع مستقبل البلاد.

وأوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالإهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتريات والمقاهي حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.

ووجه المحافظ وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمتابعه مديري الادارات التعليمية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية وكذلك تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية، بالإضافة الي تنظيم ندوات ثقافية وبرامج زيارات ورحلات ميدانية للطلاب للتوعية بالمشروعات القومية.

من جانبه أوضح وكيل مديرية التربية والتعليم أنه تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لإستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي وتم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير إنتظام العملية التعليمية ، والتأكد من تسليم الكتب الدراسية للطلاب وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحه الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب, لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من إعلان نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الأول وفتح باب التظلمات وإعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وتفعيل كافة الأنشطة التربوية خلال إجازة نصف العام.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه علي مديري المدارس بنطاق المحافظة بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أى شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة وكذلك عدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من أن جميع التلاميذ قد غادروا المدرسة بسلام مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق المدرسة مع ضرورة تواجد عدد 2 فرد أمن على البوابة لديهم وعي بالإجراءات الأمنية المتخذه عند حدوث أحداث طارئه.

ومن المقرر أن ينتظم من الغد مليون و 839 ألف طالب وطالبة داخل 4637 مدرسه علي مستوي 20 اداره تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.