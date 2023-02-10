حملات يومية لرصد وإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضى الزراعية في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي أو التعدي على حرم الطريق وتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات وتطبيق القانون على المخالفين .

وأضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز بالعصايد وتم مصادره الخلاطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة سور بالطوب الأحمر بطول 30 متر بناحيه الآخيوه وتطبيق القانون على المخالفين و قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بكفر ايوب سليمان بتنفيذ إزالة لشدة خشبيه معده لصب أعمدة خرسانيه بدور اول علوي بعزبه مكي التابعه لكفر ايوب على مساحة100متر وتمت الإزالة الفوريه وفك الشده الخشبيه على نفقه المواطن واتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالف.