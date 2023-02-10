عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات يومية لرصد وإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضى الزراعية في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي  أو التعدي على حرم الطريق وتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات وتطبيق القانون على المخالفين .

 

وأضاف المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم تمكنت من إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز بالعصايد وتم مصادره الخلاطه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بقرية هربيط

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة  بإزالة سور بالطوب الأحمر بطول 30 متر بناحيه الآخيوه وتطبيق القانون على المخالفين و قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بكفر ايوب سليمان بتنفيذ إزالة لشدة خشبيه معده لصب أعمدة خرسانيه بدور اول علوي بعزبه مكي  التابعه لكفر ايوب على مساحة100متر وتمت الإزالة الفوريه وفك الشده الخشبيه على نفقه المواطن واتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالف.

الشرقية محافظ الشرقية الأراضى الزراعية ازالة تعديات مدينة بلبيس مدينه الحسينية رؤساء المراكز والمدن بيطري الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ هينزل 20 جنيها .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأهلي يعلن الموقف النهائي لمشاركة قندوسي أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

يا خسارة الفلوس.. ردة فعل أحمد شوبير بعد الهجوم على كريستيانو رونالدو

اعتذار رسمي من أفشة للاعبي الأهلي وكولر لهذا السبب

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

كان غلبان ومؤدب.. سيدة أطفيح تروي قصة جريمة قتل عشيقها لزوجها

25 ألف جنيه لكل مطلقة.. وطريقة الاستفادة من معاش شهرى بالأوراق والمستندات

الفارق الوحيد.. كولر يكشف سبب الهزيمة من ريال مدريد

ترشيحاتنا

الصحة: وفاة 2 وإصابة 23 آخرين في انهيار عقار بالبحيرة

زيرو لـ أفشة .. حسين الشحات أفضل لاعب عربي في مونديال الأندية

بيان عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بعد زلزال تركيا وسوريا

السيسي يتلقي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني

بينهم سيدة .. مقتل مزارع وإصابة 4 آخرين فى مشاجرة ثأرية بقنا

فيتوريا وميكالي يحضران ودية منتخب الشباب وجنوب السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج لا تعرف الرحمة...نصائح هاني الناظر للتخلص من التجاعيد... نيرمين الفقي تثير الجدل على العجلة

بفستان جرئ… شاهيناز تثير ضجة بهذا الفيديو| شاهد

اليوم العالمي للبقول .. 5 مخاطر عند الإفراط في تناولها لن تتوقعها

ولدتها أمها تحت الأنقاض وماتت ودول العالم تود تبنيها.. قصة مؤثرة للرضيعة السورية آية

فيديو

انفراجة قريبة في الأسعار.. ماذا سيحدث في أسعار البيض والدواجن؟

تراجع الدولار عالميا.. ماذا يحدث في الأسعار؟

عليه 10 سنوات سجن.. قصة البلوجر لوشا بعد ضبطه في قضية خطف

لا تنخدعوا.. رسالة عاجلة من الأرصاد للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ