عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش بنام.. نبيلة عبيد : مستعدة آخد الطفلة المولودة تحت أنقاض زلزال سوريا

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

عبّرت نجمة مصر الأولى الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عن حزنها لما حدث في تركيا وسوريا إثر الزلزال الذي راح ضحيته العديد من الأرواح وهدم المنازل ودمر حياة الأسر.

 

قالت نبيلة عبيد خلال مداخلة عبر برنامج “MBC Trending”: "متأثرة جدًا بالمأساة اللي بنتابعها كل يوم للشعب التركي والسوري وشوفت مشهد الحقيقة مش قادرة أتلم على أعصابي من بعد ما شاهدته ..وهو الست اللي ولدت تحت الأنقاض واللي ساعدها راجل واتوفت بعد الولادة على طول وهو أخد البنت وخرج من تحت الأنقاض حاجة لغاية دلوقتي مخلياني مش بنام أبدًا".

وأضافت: عايزة أعرف مصير الطفلة دي فين وقلبي واجعني عليها جدًا وعليهم كلهم ونفسي أروح اشترك معاهم، ولو عند حد ياريت يتواصلوا معايا وأنا مستعدة أخدها يارب يشيل عنا ويشيل عن العالم كله يارب".

وكانت نبيلة عبيد، قد كتبت من خلال حسابها الرسمي، على “الإنستجرام”: “كثيرة هي القصص المأساوية التي تابعتها ولا أزال منذ حدوث الزلزال الذي ضرب أراضي الدولة التركية والشقيقة سوريا.. شيء صعب جدا قصص حزينة مؤلمة كتبها القدر".

نجمة مصر الأولى.. وفاء عامر تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 78

بالأحضان والقبلات| نادية الجندي تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها.. صور

كما تابعت :"ومنها قصة هذه الطفلة الوليدة التي مست قلبي بعنف وكنت متلهفة للبحث عن طريقها وكنت مستعدة لكفالتها والتي علمت لاحقا من الصديق السينمائي محمد الأحمد وزير الثقافة السابق بأم الطفلة التي أطلق عليها اسم آية باعتبار ولادتها وظروف وصولها إلى الدنيا آية من آيات الله سبحانه وتعالى قد احتضنتها عائلة عمها شقيق والدها.. ويا رب يكون حظها من هذه الدنيا يكون أفضل مما حدث لعائلتها.. الحمدلله”.

يذكر أن حرص العديد من النجوم على التبرع لضحايا الزلزال المدمر كان من بينهم الفنانة أصالة، ونانسي عجرم، وتيم حسن، وغيرهم الكثيرون.

نبيلة عبيد الفنانة نبيلة عبيد تركيا سوريا MBC MBC Trending الإنستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد من هنا.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

رسميا.. زيادة الإيجار القديم 15% لهذه الفئات والتطبيق بعد 20 يوما فقط

بيان من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.. ماذا يحدث؟

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد .. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

القناة المجانية الناقلة وأسماء المعلقين .. شاهد مباراة الأهلي وفلامنجو

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

موضوعات متعلقة

بعد ضربها من بلطجية .. الصورة الأولى لـ علا غانم من المستشفى

أصالة ووائل جسار الأبرز.. أهم الحفلات الغنائية اليوم

اليوم.. مسار إجباري يحيي حفل غنائي في الإسكندرية

أخبار الفن.. فنان شهير يفجر مفاجأة صادمة عن إعانات الزلزال.. وفاة والد الممثل شريف إدريس

ست بتغير على نجلاء بدر من الرجالة| ورانيا يوسف مستاءة.. نجمات تعرضن للتحرش

جينيفر لوبيز تطالب بالتبرع لـ ضحايا زلزال تركيا وسوريا

إسلام زكي يطرح أغنية "أعظم قرار" .. ڤيديو

افتتاح أولى ليالي عرض ولا في الأحلام على مسرح قصر النيل

ترشيحاتنا

أرسنال يواصل صدارته للدوري الإنجليزي رغم التعادل مع برينتفورد

هزيمة ثقيلة.. تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الأهلي

الرئيس السيسي: استقرار وسلام كل دولة عربية استقرار وسلام لمصر

كرة القدم غدارة.. تعليق مثير من لاعب الزمالك السابق على خسارة الأهلي

فلامنجو يسحق الأهلي برباعية ويحصل على المركز الثالث بمونديال الأندية

أخطاء كارثية.. تعليق مجدي عبدالغني على خسارة الأهلي برونزية كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ نوروفيروس

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية بأسهل الخطوات

جيبة وكعب عالي.. جون سينا يثير الجدل بملابس نسائية.. شاهد

بالأحمر الجريء.. رنا سماحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

بسبب رسمة .. هجوم عنيف ضد جنا عمرو دياب على إنستجرام

حلا شيحة تفاجئ جمهورها بدون حجاب.. ما القصة ؟

انسياخ الأرض كارثة طبيعية تهدد قرى الهند.. هل نشهد مأساة مثل زلزال تركيا؟

بأسعار من 160 جنيها.. الزراعة تطرح 3 أنواع من اللحوم بالأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ