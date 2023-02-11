مش بنام.. نبيلة عبيد : مستعدة آخد الطفلة المولودة تحت أنقاض زلزال سوريا

عبّرت نجمة مصر الأولى الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عن حزنها لما حدث في تركيا وسوريا إثر الزلزال الذي راح ضحيته العديد من الأرواح وهدم المنازل ودمر حياة الأسر.

قالت نبيلة عبيد خلال مداخلة عبر برنامج “MBC Trending”: "متأثرة جدًا بالمأساة اللي بنتابعها كل يوم للشعب التركي والسوري وشوفت مشهد الحقيقة مش قادرة أتلم على أعصابي من بعد ما شاهدته ..وهو الست اللي ولدت تحت الأنقاض واللي ساعدها راجل واتوفت بعد الولادة على طول وهو أخد البنت وخرج من تحت الأنقاض حاجة لغاية دلوقتي مخلياني مش بنام أبدًا".

وأضافت: عايزة أعرف مصير الطفلة دي فين وقلبي واجعني عليها جدًا وعليهم كلهم ونفسي أروح اشترك معاهم، ولو عند حد ياريت يتواصلوا معايا وأنا مستعدة أخدها يارب يشيل عنا ويشيل عن العالم كله يارب".

وكانت نبيلة عبيد، قد كتبت من خلال حسابها الرسمي، على “الإنستجرام”: “كثيرة هي القصص المأساوية التي تابعتها ولا أزال منذ حدوث الزلزال الذي ضرب أراضي الدولة التركية والشقيقة سوريا.. شيء صعب جدا قصص حزينة مؤلمة كتبها القدر".

كما تابعت :"ومنها قصة هذه الطفلة الوليدة التي مست قلبي بعنف وكنت متلهفة للبحث عن طريقها وكنت مستعدة لكفالتها والتي علمت لاحقا من الصديق السينمائي محمد الأحمد وزير الثقافة السابق بأم الطفلة التي أطلق عليها اسم آية باعتبار ولادتها وظروف وصولها إلى الدنيا آية من آيات الله سبحانه وتعالى قد احتضنتها عائلة عمها شقيق والدها.. ويا رب يكون حظها من هذه الدنيا يكون أفضل مما حدث لعائلتها.. الحمدلله”.

يذكر أن حرص العديد من النجوم على التبرع لضحايا الزلزال المدمر كان من بينهم الفنانة أصالة، ونانسي عجرم، وتيم حسن، وغيرهم الكثيرون.