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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر ألعاب نارية لحيازته 27 كرتونة مختلفة الأحجام

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة  27 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالجمالية، وبحوزته 27 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بقصد الاتجار، وأمر اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام تاجر مقيم بمحافظة الشرقية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من مخزن ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه.

أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على 27 كرتونة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام".

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

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