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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

«مش بردانة».. ياسمين الخطيب تثير الجدل من جديد بإطلالة ملفتة |شاهد

صدى البلد

تصدَّرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد مشاركة متابعيها عبر حسابها  موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

 وظهرت بفستان قصير للغاية وهو ما علق عليه الجمهور ساخرين منها بالتعليقات: مش بردانة.

  ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب .

 وحصدت الإطلالة على إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمال ياسمين الخطيب ورشاقتها، إلا أنها لم تتردد في الكشف عن الروتين الذي تتبعه في أكثر من لقاء.

 وقالت ياسمين الخطيب: "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كما أنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرًا للشمس لأنها تضر ببشرتي".

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ياسمين الخطيب جلسة تصوير فستان قصير

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