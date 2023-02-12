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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على جثة أمريكي داخل برميل مليء بالخرسانة

جريمة بشعة
جريمة بشعة

اكتشفت الشرطة الأمريكية، جثة مقطوعة لرجل لم يُر منذ ليلة عيد الميلاد، داخل منزل رجل له تاريخ إجرامي واسع.

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وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” عثرت الشرطة التي تبحث عن رجل مفقود منذ أكثر من شهر على جثته المقطوعة مدفونة في برميل مليئًا بكتل خرسانية في منزل مجرم معروف.

وتم العثور على بقايا رجل من  كارولينا الشمالية، في أمريكا، يسمى مايكل برادلي كوكس مدفونة في منطقة خاصة بجاكي لامار برايت.

ورفضت الشرطة الكشف عما دفعهم لبدء عملية بحث استمرت يومين في المنطقة أدت إلى الاكتشاف المروع.

وجد المحققون البرميل المملوء بالخرسانة في قطعة أرض 'كثيفة الأشجار' بجوار منزل برايت في سانفورد - مدينة في مقاطعة لي بولاية نورث كارولينا.

قام مكتب الفاحص الطبي بإزالة الخرسانة واكتشف جثة مقطوعة داخل البرميل' ، وفقًا لبيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة لي.

تم تحديد الرفات لاحقًا على أنها رفات مايكل كوكس البالغ من العمر 40 عامًا ، وهو مواطن من مقاطعة لي شوهد آخر مرة على قيد الحياة عشية عيد الميلاد العام الماضي.

وكان برايت قد أطلق سراحه المشروط في وقت اختفاء كوكس ، بعد سبعة أشهر من إطلاق سراحه من السجن.

تم القبض عليه في 6 يناير من هذا العام بتهمة حيازة سيارة مسروقة ومواد خاضعة للرقابة ولكن تم الإفراج عنه بكفالة.

بعد خمسة أيام، عاد خلف القضبان بعد أن تم القبض عليه مرة أخرى بتهمة المخدرات غير المشروعة.

مقطوعة رجل

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