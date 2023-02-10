اضطراب نفسي..بطلة كمال أجسام أمريكية تظهر باللحية والشنب بعد تحول مثير للجدل

فازت الشقراء دينيس روتكوفسكي، لاعبة كمال الأجسام، على المركز الثاني في مسابقة أوليمبيا للسيدات لعام 1993، كما حصلت على لقب “النمر الذهبي” قبل أن تقرر قلب حياتها رأسا على عقب والتنحي تماما عن المشهد الرياضي في تحول مثير للجدل.





وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن صاحبة الشعر الأصفر والعضلات المفتولة قررت التنحي في ذروة مجدها، والتحول إلى الحياة الدينية وخدمة الإنجيل واعتزال الرياضة تماما.



وظهرت دينيس مؤخرا في صرو صعب التعرف عليها باللحية والشنب اللذان أثارا الجدل متابعيها، بعد فترة طويلة من حياة الراهبات.



من هي بطلة كمال الاجسام؟



وُلدت دينيس في ريدينغ ، ولاية بنسلفانيا الامريكية، لكنها انتقلت إلى فينيس بيتش ، كاليفورنيا ، لتتدرب في جولدز جيم الشهير عالميًا

وفقًا لصحفية كمال الأجسام ، NickSt StrengthAndPower ، فقد اعتبرت البطلة الشقراء واحدة من 'أكثر النساء جاذبية' في الحلبة الرياضية.

وفازت بمبلغ 20000 دولار لتذهب بميداليتها الفضية ، وكتبت اسمها في تاريخ كمال الأجسام.

ولكن لم يمض وقت طويل على مجدها ، في عام 1996 استبدلت الحديد بالأناجيل ، ووجدت الله وأعلنت اعتزالها كمال الأجسام.

وأمضت العامين التاليين في كلية كالفاري كاثيدرال للكتاب المقدس في فورت وورث ، تكساس.

وفي عام 2012 ، وبعد ما يقرب من عقدين من النجاح الذي حققته السيدة أوليمبيا ، تم القبض عليها، وليس من الواضح سبب اعتقالها ، لكن لقطة الشرطة كشفت تحولها الجسدي المدمر.

وبعد عام ، تم القبض عليها مرة أخرى ، هذه المرة لتهربها من الاعتقال، وأظهرت صورة جديدة لها نفس شعر الوجه والشارب.

وبحسب ما ورد كان من المعروف أن دينيس لها تاريخ في تعاطي المخدرات كما تم تشخيصها بالاضطراب ثنائي القطب.

وقال خبير اللياقة البدنية الدكتور يوسف سميث ، إن تعاطي الستيرويد ، الذي كان سائدًا في كمال الأجسام ، له مجموعة من الآثار الجانبية. بالنسبة للنساء ، يمكن أن تشمل مظهر شعر الوجه.

وأوضح: 'يمكن للمرأة أن تبدأ في اكتساب الخصائص الجنسية الذكرية مثل شعر الوجه ، وخط الفك الأكثر بروزًا ، وحب الشباب ، بالإضافة إلى اضطراب في مستويات الخصوبة لديهم'.