بكاء واستغاثة من الحاضرين..لحظة انهيار مطعم من الداخل بسبب الزلزال في تركيا

تشهد تركيا وسوريا هزات أرضية متتالية غير مسبوقة تسببت في كارثة إنسانية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث فقد الآلاف أرواحهم ومازالت عائلات كاملة تعاني تحت الأنقاض حتى الآن.

وفي جزء بسيط من الكارثة، بلغ عدد الوفيات في تركيا فقط أكثر من ٩ آلاف شخص، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 52 ألفا و979 مصابا، على ما نقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية.

ويظهر من خلال مقطع فيديو نشر على موقع تيك توك، لحظات مرعبة يوثقها أحد الأشخاص من داخل مطعم وقت حدوث الزلزال الثاني الذي ضرب تركيا أول أمس.

ويظهر في الفيديو حالة من الرعب والتخبط بين الحضور بينما يتأرجح كل ركن في المبنى وتتداعى الطاولات استعدادا للانهيار بسبب الزلزال.

وظل المتواجدون يرددون “الله اكبر” ويستنجدون بالمولى سبحانه وتعالى أملا في اللطف بهم.

وتوالت المساعدات الطبية والاغاثات العاجلة في الوصول من المناطق المنكوبة من معظم دول العالم في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح المواطنين في الدول المتضررة من الزلزال.

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