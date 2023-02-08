يا وجع القلب..أب لم يترك يد ابنته المتوفاة تحت الأنقاض بالبرد القارص

يا وجع القلب..تتوالى المشاهد المؤلمة من وسط الركام وتحت ألانقاض بعد ما خلفه الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا وتبعه هزات أرضية متتالية طالت كل ماهو قريب منهما حتى وصل لبنان والعراق وبعض أجزاء أخرى.

وكاحدى المشاهد التي كثرت، ظهرت صورة لأب يمسك يد ابنته المتوفاه من تحت الانقاض، بعد حدوث زلزال مدينة كهرمان مرعش التركية امس، ويشد على يدها عازما عدم تركها رغم ما يعتليها من ركام وحجارة، ويبكي الاب على حال ابنته التي فارقت الحياة وهي تبلغ من العمر ١٥ عاما فقط.

وبرغم برودة الطقس التي وصلت فيه درجات الحرارة إلى الصفر تقريبا، ورغم أن الروح ذهبت إلى خالقها، الا ان الاب لم يترك يد ابنته.

وانتشرت صور هذا المشهد على مواقع التواصل الإجتماعي ليلقى تعاطف واسع وتنهال عليهم الدعوات راجين من الله أن يلطف بهم.

وحدثت هزة أرضية جديدة مساء أمس بقوة 5 درجات في كهرمان مرعش جنوب تركيا.



وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، على اثرها ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 4544.

وذكر البيان ارتفاع الإصابات إلى 26 ألفا و751 مصابا، مشيرا إلى حدوث 422 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية قهرمان مرعش.