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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ثلوج في هذه المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على البلاد اليوم

الثلوج
الثلوج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على البلاد، بعدما شهدت عدة مناطق من القاهرة الكبرى أمطار بين متوسطة إلى غزيرة أمس.

شديد البرودة

وعن تفاصيل حالة طقس اليوم ، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية.

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وبعد سقوط الأمطار أمس،  يشهد نهار اليوم  طقسا معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في المساء، ليسود ليـلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون شديد البرودة على جنوب البلاد.

شديد البرودة

تكون الثلوج 

وضمن نشرة طقس اليوم قالت توقعت الأرصاد الجوية تكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، مع تكون الثلوج على بعض مناطق جنوب سيناء.

الثلوج 

خريطة سقوط الأمطار 

أما عن الظواهر الجوية والتي تشمل سقوط الأمطار ضمن طقس اليوم ، فتوقع الخبراء ، سقوط الأمطار والتي تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء علي فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ضمن حالة طقس اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 10

العاصمة الإدارية 17 9

6 أكتوبر 17 9

بنهــــا 17 10

دمنهور 16 10

وادي النطرون 17 9

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 16 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 17 9

طنطا 17 9

دمياط 16 10

بورسعيد 16 11

الإسماعيلية 18 7

السويس 17 9

العريش 16 9

رفح 16 8

رأس سدر 17 9

نخل 15 2

كاترين 11 1-

الطور 19 9

طابا 15 10

شرم الشيخ 21 13

الاسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 8

السلوم 14 7

سيوة 17 5

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 12

سفاجا 21 12

مرسى علم 21 14

شلاتين 24 15

حلايب 22 14

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 23 15

الفيوم 17 6

بني سويف 17 6

المنيا 17 5

أسيوط 18 5

سوهاج 19 7

قنا 22 8

الأقصر 22 9

أسوان 22 9

الوادي الجديد 20 6

أبوسمبل 22 10

الامطار هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى حالة طقس اليوم تكون الثلوج الصقيع

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