عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشف أفضل أدوية لعلاج التبول اللاإرداي

التبول اللاإرادي
التبول اللاإرادي

تعانى الكثير من الأمهات من مشكلة التبول اللاإرادي عند الأطفال وتحاول كثيرا فى تدريبهم على دخول الحمام ولكن الأمر لاينجح .

وتحتاج بعض حالات التبول اللإرادي عند الأطفال لتناول الأدوية الطبية لأن الأمر لايقف عند حد التدريب بل يوجد سبب طبي أو نفسي 

بعد ضبط فراخ فاسدة فى مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

بعد ضبط عبوات من بودرة السيراميك.. بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

الممنوعون من تناول البقول .. بعضهم مهدد بالموت


ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic ” يمكن استخدام الأدوية التالية بمفردها أو مع تقنيات سلوكية لعلاج التبول اللاإرادي:

ديزموبريسين : 

هذا هو النسخة التي يصنعها الإنسان من هرمون فاسوبريسين ، الذي يجعل الكلى تنتج كمية أقل من البول وهو فعال في حوالي نصف جميع الحالات ، مع نتائج أفضل لدى الأطفال الأكبر سنًا الذين لديهم قدرة مثانة طبيعية ويمكن للدواء أن يخفض مستويات الصوديوم لدى الأطفال الذين يتناولونه ، لذلك يجب أن تحد من كمية السوائل التي يشربها طفلك بعد العشاء.
أوكسيبوتينين أو تولتيرودين : 

يعالج هذا الدواء فرط نشاط المثانة عن طريق تقليل تقلصات المثانة و يمكنك أن تأخذ هذا مع ديسموبريسين أو طريقة إنذار سلس البول وقد يكون فعالًا للأطفال الذين يتبولون في الفراش أكثر من مرة كل ليلة والذين لديهم أيضًا ترطيب أثناء النهار.


إيميبرامين Imipramine :

 يمنع هذا الدواء التبول اللاإرادي في 40٪ من الحالات عن طريق زيادة إشارات الدماغ إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، مثل المثانة وسيخبرك مزودك بأي تفاعلات دوائية أو آثار جانبية مرتبطة بهذا الدواء والتي قد تكون ضارة.


Solifenacin : 

دواء مضاد للكولين يتحكم في النبضات العصبية لمنع فرط نشاط المثانة. هذا الدواء له آثار جانبية أقل من الأدوية المضادة للكولين التقليدية.


كلوريد التروسبيوم :

 دواء يساعد مثانتك على الاسترخاء عن طريق منع مستقبلات الخلايا العضلية على جدار المثانة. يمنع المثانة المفرط.الأدوية

التبول اللاارادي أدوية التبول اللاإرادي سلس البول علاج التبول اللاإرادي الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم فايق: هذا المدرب مرشح لخلافة فيريرا في الزمالك بعد لقاء سموحة

حسم صفقات الزمالك 19 فبراير.. تأجيل قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

تحسس مواطن عفتها.. ذئب بشري يهتك عرض فتاة جامعية بالشارع

عكس التوقعات.. تحرك مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

أزمة قيد لاعبي الزمالك.. اتحاد الكرة مهدد بالحبس والغرامة

جمهور القلعة البيضاء كبير.. شوبير يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور ومجلس الزمالك

أسعار الذهب تتراجع أخيرا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

فيديو أمام المحكمة|رسائل تحذير من مرتضى منصور: «اللي هيقرب من النادي يتحمل»

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة | مضاعفات ارتجاج المخ بعد إصابة علا غانم به .. مرض كريم فهمي في أزمة منتصف العمر

في الشتاء والصيف .. اكتشف أسباب التبول اللاإرادى عند الأطفال

بدون لف.. طريقة عمل محشي الكرنب

التوكسيك..كيف جمع كريم فهمي بين الطيبة والشر في «أزمة منتصف العمر»|اعرف التفسير العلمي

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بـ نوروفيروس

اكتشفها بسرعة.. أعراض مرض نوروفيروس

بعد عودته .. كيف تحمى نفسك وأطفالك من نوروفيروس؟

مش هتصدق .. علاقة غريبة بين البليلة والسكري

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الفلسطيني: سلطنا الضوء بشكل قوي على محاولات تهويد القدس المحتلة|فيديو

وزير البترول: صادراتنا العام الماضي وصلت 18.2 مليار دولار.. ونواجه تحديات عالمية

وزير قطاع الأعمال: ضخ 540 مليون يورو بمصنع غزل المحلة لتطويره

دراسات بينية وتغذية.. جامعة حلوان تخطط لإنشاء 5 كليات جديدة| تفاصيل

محطات تاريخية للتعاون السعودي الروسي في المجال الدفاع العسكري

وزير قطاع الأعمال : ضخ استثمارات بالشركات لمعالجة المشكلات المتراكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة تحضير الفطير المشلتت بوصفة اقتصادية

بعد فستانها المثير.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب في الشتاء|شاهد

لا تتجاهليها بالاحتفالات.. فوائد الشموع المعطرة في عيد الحب

تظهر في يديك.. احذر هذه العلامة مؤشر لمرض خطير

فيديو

أنفلونزا الطيور تهدد العالم من جديد| ما موقف مصر من الفيروس؟

امرأة تتخلص من زوجها بطريقة بشعة وضعت السم في الأكل وحرقت الشقة

بعد تنبؤه بزلزال سوريا وتركيا.. عالم هولندي يتوقع بهزة أرضية في مصر

هل كان مقصودًا.. لماذا ظهرت حلا شيحة بدون حجاب؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ