اكتشف أفضل أدوية لعلاج التبول اللاإرداي

تعانى الكثير من الأمهات من مشكلة التبول اللاإرادي عند الأطفال وتحاول كثيرا فى تدريبهم على دخول الحمام ولكن الأمر لاينجح .

وتحتاج بعض حالات التبول اللإرادي عند الأطفال لتناول الأدوية الطبية لأن الأمر لايقف عند حد التدريب بل يوجد سبب طبي أو نفسي



ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic ” يمكن استخدام الأدوية التالية بمفردها أو مع تقنيات سلوكية لعلاج التبول اللاإرادي:

ديزموبريسين :

هذا هو النسخة التي يصنعها الإنسان من هرمون فاسوبريسين ، الذي يجعل الكلى تنتج كمية أقل من البول وهو فعال في حوالي نصف جميع الحالات ، مع نتائج أفضل لدى الأطفال الأكبر سنًا الذين لديهم قدرة مثانة طبيعية ويمكن للدواء أن يخفض مستويات الصوديوم لدى الأطفال الذين يتناولونه ، لذلك يجب أن تحد من كمية السوائل التي يشربها طفلك بعد العشاء.

أوكسيبوتينين أو تولتيرودين :

يعالج هذا الدواء فرط نشاط المثانة عن طريق تقليل تقلصات المثانة و يمكنك أن تأخذ هذا مع ديسموبريسين أو طريقة إنذار سلس البول وقد يكون فعالًا للأطفال الذين يتبولون في الفراش أكثر من مرة كل ليلة والذين لديهم أيضًا ترطيب أثناء النهار.



إيميبرامين Imipramine :

يمنع هذا الدواء التبول اللاإرادي في 40٪ من الحالات عن طريق زيادة إشارات الدماغ إلى أجزاء مختلفة من الجسم ، مثل المثانة وسيخبرك مزودك بأي تفاعلات دوائية أو آثار جانبية مرتبطة بهذا الدواء والتي قد تكون ضارة.



Solifenacin :

دواء مضاد للكولين يتحكم في النبضات العصبية لمنع فرط نشاط المثانة. هذا الدواء له آثار جانبية أقل من الأدوية المضادة للكولين التقليدية.



كلوريد التروسبيوم :

دواء يساعد مثانتك على الاسترخاء عن طريق منع مستقبلات الخلايا العضلية على جدار المثانة. يمنع المثانة المفرط.الأدوية