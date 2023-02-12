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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الممنوعون من تناول البقول .. بعضهم مهدد بالموت

الممنوعون من تناول
الممنوعون من تناول البقول

تعد البقول من أكثر الأكلات المنتشرة بشكل واسع في البلاد العربية والغربية بفضل محتواها العالى من العناصر الغذائية المفيدة جدا للصحة، ولكن يجب الحذر عند تناولها خاصة لدى الأطفال لأنها تصيب البعض بمشاكل صحية خطيرة.

 

نعرض لكم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة عند تناول البقول وينصحهم الأطباء بالامتناع عنها قدر الإمكان، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ yellowpages” 

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مرضى النقرس

يجب على الأشخاص المصابين بالنقرس التخلي عن البازلاء والفاصوليا والعدس والبقول الجافة الأخرى بسبب محتواها العالي من البيورين مما يسبب مضاعفات قوية خاصة فى مفاصل القدم.

 

أنيميا الفول 
يحمل بعض الأشخاص المنحدرين من أصل متوسطي أو آسيوي جينًا يجعلهم عرضة للإصابة لنوع حاد من فقر الدم ينتقل من تناول الفول والبقول ويمكن أن يؤدي للوفاة.

 

الحساسية
بعض البقول خاصة الفول السوداني تثير رد فعل تحسسي أو الصداع النصفي لدى الأشخاص المعرضين للإصابة.

البقول أضرار البقول الصداع النصفي الحساسية الممنوعون من البقول

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