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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر ونيوزيلندا.. استعدادات مكثفة في منطقة المشجعين بالنهر الأخضر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تواصل منطقة المشجعين بالنهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة استعداداتها المكثفة لاستقبال جماهير منتخب مصر، لمتابعة المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات كأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية تجمع بين التشجيع الحماسي والأنشطة الترفيهية والخدمات المتكاملة.

وأكدت الجهة المنظمة توفير وسيلة انتقال مجانية للجماهير عبر القطار الكهربائي المعلق يوم الأحد، حيث تنطلق الرحلات من محطة التجمع الخامس وصولًا إلى موقع الفعاليات في النهر الأخضر خلال نحو أربعة عشر دقيقة فقط، بهدف تسهيل حركة الوصول وتخفيف الزحام على الجماهير.

برنامج ترفيهي متكامل قبل المباراة

تفتح أبواب منطقة المشجعين في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تبدأ الفعاليات بعرض مباراة بلجيكا أمام إيران على شاشات عرض عملاقة في أجواء تفاعلية مميزة. ويأتي ذلك ضمن برنامج يومي متكامل يهدف إلى منح الجماهير تجربة مشاهدة مختلفة تتجاوز متابعة المباراة فقط.

كما يتضمن البرنامج عددًا من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية الجماهيرية، إلى جانب فقرات موسيقية حية تزيد من حماس الحضور قبل انطلاق الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة مصر ونيوزيلندا، بمشاركة مجموعة من نجوم كرة القدم والخبراء الرياضيين لتحليل مجريات اللقاء المرتقب.

تجربة جماهيرية استثنائية

توفر منطقة المشجعين تجربة مشاهدة فريدة من نوعها من خلال أكبر شاشة عرض مخصصة للفعاليات الجماهيرية، مع تنظيم مسابقات وأنشطة ترفيهية متنوعة طوال فترة الحدث، بما يضمن تفاعلًا مستمرًا للجماهير من مختلف الأعمار.

كما تشهد المنطقة مشاركة عدد من المطاعم والعلامات التجارية لتقديم خدمات غذائية وترفيهية متكاملة، بما يضمن توفير كافة احتياجات الزوار في مكان واحد طوال الفعاليات.

دعوات مجانية وتنظيم مسبق

ودعت الجهة المنظمة الجماهير الراغبة في الحضور إلى الحصول على الدعوات المجانية عبر منصة تذكرتي، مؤكدة أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لاستقبال أعداد كبيرة من المشجعين في واحدة من أبرز الفعاليات المصاحبة لمباريات المنتخب المصري في كأس العالم 2026.

وتأتي هذه التحضيرات بعد النجاح الكبير الذي حققته المنطقة في الفعاليات السابقة، حيث أصبحت وجهة رئيسية لعشاق كرة القدم ومركزًا للاحتفالات الجماهيرية الداعمة للمنتخب الوطني.

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