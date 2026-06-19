القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مدينة هامبورج الألمانية الانتهاء من إجراءات الإفراج عن جثمان المواطن المصري أحمد محمود عبد العزيز محمود دهب، الذي توفي في المدينة يوم 11 يونيو الجاري.

وأوضحت القنصلية، في بيان رسمي، أن الإفراج عن الجثمان تم مساء 17 يونيو، عقب متابعة مكثفة وتنسيق مستمر مع السلطات الألمانية المختصة لتسريع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأضافت أن صلاة الجنازة على الفقيد ستُقام عقب صلاة الجمعة الأولى بمسجد الأزهر في هامبورج، مؤكدة استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات نقل الجثمان إلى مصر في أقرب فرصة ممكنة.

وقدمت القنصلية خالص التعازي إلى أسرة الفقيد وأبناء الجالية المصرية في ألمانيا، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أكدت شرطة هامبورج أن التحقيقات الخاصة بملابسات العثور على جثمان الشاب المصري في منطقة غابات ريسن ما تزال مستمرة، مشيرة إلى تلقيها عدداً من البلاغات والمعلومات الجديدة التي تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات المختصة.

وقال تيلو ماركسن، المتحدث باسم شرطة هامبورج، إن السلطات لا تستطيع الكشف عن تفاصيل إضافية في الوقت الراهن حفاظاً على سير التحقيقات، مؤكداً أن السفارة المصرية أُبلغت رسمياً بالقضية وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن الشرطة ستعلن أي مستجدات جديدة للرأي العام في حال حدوث تطورات مهمة، بما في ذلك توقيف أي مشتبه به على ذمة التحقيقات.