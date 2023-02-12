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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل من فيريرا لإدارة نادي الزمالك.. تفاصيل

فيريرا
فيريرا

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أسامه نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوجئ بأهله متواجدين في المران بعد تصريحات رئيس النادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رئيس نادي الزمالك أكد أن نبيه تعرض لذبحة صدرية من غضبه، وهو ما جعل ذويه يتوجهون إلى المران".

وأضاف أمير هشام: "إدارة نادي الزمالك تنوي إبعاد نبيه عن الجهاز الفني، وكان هناك اجتماع بين البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني وأمير مرتضى المشرف على الكرة".

واختتم: "فيريرا حصل على جزء من مستحقاته، وخلال الجلسة طالب بتواجد جهاز أجنبي لمعاونته سواء الجهاز المعاون القديم أو تواجد عناصر جديدة، والتصريحات جاءت بناءً على ذلك من أجل تمهيد لرحيله".

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