طلب عاجل من فيريرا لإدارة نادي الزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أسامه نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوجئ بأهله متواجدين في المران بعد تصريحات رئيس النادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "رئيس نادي الزمالك أكد أن نبيه تعرض لذبحة صدرية من غضبه، وهو ما جعل ذويه يتوجهون إلى المران".

وأضاف أمير هشام: "إدارة نادي الزمالك تنوي إبعاد نبيه عن الجهاز الفني، وكان هناك اجتماع بين البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني وأمير مرتضى المشرف على الكرة".

واختتم: "فيريرا حصل على جزء من مستحقاته، وخلال الجلسة طالب بتواجد جهاز أجنبي لمعاونته سواء الجهاز المعاون القديم أو تواجد عناصر جديدة، والتصريحات جاءت بناءً على ذلك من أجل تمهيد لرحيله".