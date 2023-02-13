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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر: تعرضنا للظلم أمام إسكو كارا وقدمنا مباراة بطولية.. فيديو

صدى البلد

 

قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، إن فريقه تعرض للظلم أمام أسكو كارا التوجولي، بعد إلغاء هدف صحيح بداعِ التسلل، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وأضاف السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه أبلغ حكم المباراة بين الشوطين، بأحقية فريقه باحتساب الهدف، وهو ما دفع الحكم للاشتباك مع مساعده الذي رفع راية التسلل.

وأوضح أن لاعبو فيوتشر، قدموا مباراة مميزة للغاية استحقوا عليها الإشادة من علي ماهر مدرب الفريق، موضحًا أن تعادل بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي، في نفس المجموعة، نتيجة إيجابية.

وأشار إلى أن فريقه سيعود الإثنين ويصل فجر الثلاثاء، ثم يلعب بعدها بـ48 ساعة فقط مباراة أمام حرس الحدود، في الدوري المصري، وهو أمر صعب للغاية، مؤكدًا أن فيوتشر وبيراميدز، يستحقان التحية والثناء على تشريفهما لمصر في الكونفدرالية.

 

الدوري المصري بطولة الكونفدرالية على ماهر الكونفدرالية قناة صدي البلد كونفدرالية عبد الظاهر السقا

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