عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: جماهير الزمالك تعلم جيدًا من يريد تشويه اللاعبين لتبرئة نفسه

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب السابق، أن مجلس إدارة الزمالك الحالي فقد أهم مزاياه وهي الاستقرار الإداري رغم المداخيل العديدة التي جمعها مسئولو النادي، ولكنها صُرفت في غير اماكنها الصحيحة.

 

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لاعبي الزمالك لم يقدموا المستوى المطلوب خلال الفترة الأخيرة وخلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وجمهور النادي هو من يدفع الثمن في النهاية".

وأضاف: "اتحاد الكرة تباطئ في ملف ارسال ملف صفقات الزمالك التي لم يتم قيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ماذا كان ينتظر مسئولو الجبلاية من أجل حل الأزمة؟، هم فقط يحاولون تحسين صورتهم أمام الرأي العام، وتبرئة نفسه أمام الجماهير في هذه الأزمة".

وواصل: "هناك ضغط مباريات بالنسبة للزمالك، ونشعر بأن السيناريوهات مُكررة، وكنت أتوقع عودة الفريق لمستواه أمام بلوزداد، لكن أصبحت المباريات مُكررة وبسيناريو معتاد".

وأكمل: "اصبحنا نعيش في أجواء صعبة، والبعض يريد توجيه الجمهور إلى أمور غريبة، ومن السبب في تسريب فيديوهات للاعبين الزمالك، هناك أشخاص تريد حماية نفسها فقط، وجمهور الزمالك يدرك ذلك جيدًا ويعلمون من يريد تشويه صورة اللاعبين لتبرئة نفسه من سوء المستوى".

وزاد: "جماهير الزمالك تساند الفريق بمنتهى القوة، ولكن اللاعبين لم يقدموا المستوى المأمول، أو يظهروا الروح العالية خلال لقاء بلوزداد".

الزمالك اتحاد الكرة لاعبي الزمالك مجلس إدارة صفقات الزمالك جماهير الزمالك جمهور الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموضوع انتهي .. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة.. فرج عامر يصارح جماهير الأهلي بحقيقة الحالة الصحية لـ الخطيب

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه أمام الدولار في هذا التوقيت.. كم يسجل الأخضر؟

خالد الغندور يكشف تدابير الأهلي لهروب كهربا

إعلامي: اتحاد الكرة صوت بالموافقة على قيد صفقات الزمالك باستثناء علام والدرندلي

قبل الدخول على أحد تخافه.. 7 كلمات لو قولتهم يغير الله قلبه تجاهك

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة .. اليوم

أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن الأماكن المتوقع حدوث زلازل بها.. واتحاد الكرة يفاجئ الأندية بقرارات جديدة

حدث ليلا| الموضوع انتهى.. أحمد موسى يعلن مفاجأة على الهواء.. اتحاد الكرة يكشف الجديد بشأن لاعبي الزمالك وأمريكا تكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في سمائها

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ سميحة أيوب.. زينة وأحمد عز في المحاكم مجدداً

قصر طوبيا.. شاهد على أحداث عالمية واحتوى أول مدرسة ثانوية بـ قوص

بعد ارتفاع الحديد 11 ألف جنيه|أسعار مواد البناء والذهب بنشرة خدمات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت ملفت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ريانا تعلن حملها في طفلها الثاني على مسرح حفل سوبر بول 2023

طليقة الفيشاوي تفاجئ الجمهور بصورة بدون مكياج

نرمين الفقي تثير الجدل بأنوثتها من دبى

فيديو

بكراسي وترابيزات .. عربة فول داخل حرم جامعة الزقازيق.. وهذا رد الإدارة

أسعار الدواجن في شهر رمضان .. هل ستنخفض؟

حقيقة إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف وتسليم جثته لوالدته..حكاية صورة متداولة

تحذير من تناول نوع شوكولاتة طاقة منتشرة بالأسواق | تسبب أمراض خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

اﻟﻤﺰﻳﺪ