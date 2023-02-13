عبدالملك: جماهير الزمالك تعلم جيدًا من يريد تشويه اللاعبين لتبرئة نفسه

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب السابق، أن مجلس إدارة الزمالك الحالي فقد أهم مزاياه وهي الاستقرار الإداري رغم المداخيل العديدة التي جمعها مسئولو النادي، ولكنها صُرفت في غير اماكنها الصحيحة.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "لاعبي الزمالك لم يقدموا المستوى المطلوب خلال الفترة الأخيرة وخلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، وجمهور النادي هو من يدفع الثمن في النهاية".

وأضاف: "اتحاد الكرة تباطئ في ملف ارسال ملف صفقات الزمالك التي لم يتم قيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ماذا كان ينتظر مسئولو الجبلاية من أجل حل الأزمة؟، هم فقط يحاولون تحسين صورتهم أمام الرأي العام، وتبرئة نفسه أمام الجماهير في هذه الأزمة".

وواصل: "هناك ضغط مباريات بالنسبة للزمالك، ونشعر بأن السيناريوهات مُكررة، وكنت أتوقع عودة الفريق لمستواه أمام بلوزداد، لكن أصبحت المباريات مُكررة وبسيناريو معتاد".

وأكمل: "اصبحنا نعيش في أجواء صعبة، والبعض يريد توجيه الجمهور إلى أمور غريبة، ومن السبب في تسريب فيديوهات للاعبين الزمالك، هناك أشخاص تريد حماية نفسها فقط، وجمهور الزمالك يدرك ذلك جيدًا ويعلمون من يريد تشويه صورة اللاعبين لتبرئة نفسه من سوء المستوى".

وزاد: "جماهير الزمالك تساند الفريق بمنتهى القوة، ولكن اللاعبين لم يقدموا المستوى المأمول، أو يظهروا الروح العالية خلال لقاء بلوزداد".