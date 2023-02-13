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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أطفال دار الرعاية في ضيافة قصر العريش ضمن قافلة الثقافة للجميع

صدى البلد

تستمر قافلة الثقافة للجميع فى تقديم فعالياتها الثقافية المتنوعة بشمال سيناء خلال اجازة نصف العام الدراسي حيث   استضاف  الكاتب محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة لاقليم القناة وسيناء الثقافى بصحبة على ابو الغيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى  بشمال سيناء وأشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء بقصر ثقافة العريش اطفال دار رعاية الايتام بالعريش فى جوله تفقدية داخل اروقة القصر  مابين مكتبة الطفل  وورش الفنون التشكيلية والمسرح لإدخال السعادة والبهجة

وذكر نبيل ان هؤلاء الاطفال هم الأولي بالرعاية لانهم  نواة الحاضر وتمرة المستقبل وعز مصر وفخرها فيجب نمية قدراتهم العقلية من حيث التذكر، والفهم، والإدراك، والتخيل. و المحادثة والتعبير عن أفكاره ومشاعره. و تعليمهم مختلف المهارات التعليمية والإيجابية والاهتمام بتنمية الهوايات لدىهم وذلك باكتشافها في سن مبكر  .. بالإضافة إلى تعليمهم السلوكيات الإيجابية

وأوضح سيادته أن قافلة الثقافة للجميع تقوم بدورها في ذلك فهي قافلة ثقافية فنية توعويه لذوي الهمم واطفال دور الايتام والمسنين والفئات المحرومة ثقافيا

ومن خلال رعاية وزارة الثقافة برئاسة دكتور نيفين الكيلاني التي تسعي جاهدة لتوصيل الدعم الثقافي للفئات المحرومة ثقافيا من اجل مستقبل افضل ودعم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة صرح بذلك الكاتب محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى.

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