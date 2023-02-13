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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بجمبسوت ملفت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

أبنة هيفاء وهبي
أبنة هيفاء وهبي

حرصت ابنة هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ابنة هيفاء وهبي في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جميسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود المطرز بالكامل مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت ابنة هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود وتزينت ببعض المجوهرات التي زادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجل جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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