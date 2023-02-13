براتب أكبر من رونالدو.. ميسي يفكر في الانتقال للدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم، الإثنين، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الدوري السعودي، لضم كوكبة من نجوم العالم خلال فترة الانتقالات المقبلة، على غرار والذي التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لصفوف فريق النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

عرض ضخم لـ ميسي

ووفقا لما أوردته شبكة Sports finding، فإن ليونيل ميسي قد تلقى عرضا للعب في الدوري السعودي، أكبر من رونالدو، حيث سيحصل على 250 مليون يورو في الموسم الواحد، متفوقا راتب “الدون” مع النصر بما يقارب 50 مليون يورو.

وأشارت الشبكة في التقرير، إلى أن ليو ميسي يعيد النظر في عرض الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعرض قيمته 500 مليون يورو، أي يعني 250 مليون في الموسم الواحد، وبعقد ممتد حتى 2025.

ويشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، تسعى لإقناع ليونيل ميسي بالتجديد، في محاولة لقطع الطريق على أحد أندية الدوري السعودي.

كما يشار إلى أن النصر والهلال في صراع على ضم ميسي في الصيف المقبل.