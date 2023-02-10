لماذا عاد ميسي لارتداء القميص رقم 10 أمام مارسيليا

أثارت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في كأس فرنسا، العديد من التساؤلات بشأن ارتداء الأرجنتيني ليونيل ميسي القميص رقم 10، على الرغم أن قميصه الأساسي في الفريق الباريسي هو 30



وفسرها البعض بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا قرر مصالحة ميسي بإعطاء القميص رقم 10 له، الذي اعتاد على ارتدائه في برشلونة.



ولكن السبب الحقيقي هو أن هناك تقليدا في كأس فرنسا يشير إلى أنه في ثمن نهائي البطولة، يجب أن يرتدي اللاعبون الـ 11 الأساسيون أرقاما من 1 إلى 11.



لذلك قرر ميسي ارتداء القميص رقم 10 وارتداء نيمار القميص رقم 11.



وودع فريق باريس سان جيرمان بطولة كأس فرنسا من دور الـ 16 وذلك بعدما تعرض للهزيمة من نظيره أولمبيك مارسيليا.