استخراج بطاقات الرقم القومي لـ 50 سيدة وفتاة في سفاجا

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة في البحر الأحمر، مأمورية تصوير لـ 50 سيدة وفتاة بمقر السجل المدني لمدينة سفاجا، بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة، وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"، حيث أدار فعاليات المأمورية بسمة محمود عضو المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر عن مدينة سفاجا.

يأتي هذا المشروع من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

وفى سياق أخر بدأت الأجهزة المختصة في البحر الأحمر، تفعيل قرار منع بيع وتداول الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قابلة للتحلل من الورق والقماش، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، وتفعيلا لقانون تنظيم المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ والذى يتضمن المادة رقم ١٨ الخاصة بحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية، والمادة رقم ٢٧ والتى تختص بتصنيع وتصدير واستيراد وتداول الأكياس وتفعيل قرار المحافظ بهذا الشأن.

وقامت لجنة من الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمرور على محلات ومطاعم منطقة ميدان الدهار ومنطقة الأتوبيس للتأكيد والتنبيه على الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على المقدرات البيئية والطبيعية الفريدة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر والتى تعد ركيزة أساسية لصناعة السياحة البيئية.

ووجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن والمديريات ومختلف الأجهزة بضرورة منع انتشار ظاهرة استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية داخل مدن المحافظة، وتفعيل قرار منع تداول الأكياس البلاستيكية في الأسواق والمحال التجارية وإعادة شن حملات ولجان مكثفة لتنفيذ القرار في جميع مدن المحافظة بصفة عامة، ومدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم بصفة خاصة.