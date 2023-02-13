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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي عماد بطلا لدوري الجمهورية للناشئين للكيك بوكسينج ميزان 53

صدى البلد

توج علي عماد ابراهيم ١٤ سنة ببطولة الجمهورية للناشئين للأندية للكيك بوكسينج  ميزان ٥٣ التي إقيمت فعاليتها في ستاد القاهرة .
ولعب علي عماد ابراهيم باسم نادي الطيران ونجح في حصد أول بطولة الجمهورية بجدارة وقام رئيس اتحاد الكيك بوكسينج محمد صبيح  باهداء الميدالي ة الذهبية بعد حصده أول الجمهورية  ميزان ٥٣.

ويدرب علي عماد المدرب  احمد مجدي  ، المدير الاداري محمود صلاح  تحت قيادة المدير الفني لرياضة الكيك بوكس بنادي الطيران محمد صلاح

2600 لاعب في بطولة الجمهورية للناشئين للكيك بوكسينج باستاد القاهرة

وكان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح أعلن في وقت سابق انطلاق بطولة الجمهورية للناشئين للأندية في ستاد القاهرة الخميس  حتى اليوم الاثنين  بمشاركة أكثر من 2600 لاعب ولاعبة.

إشادة كبيرة من رئيس اتحاد الكيك بوكسينج

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن بطولة الجمهورية للناشئين للاعبين واللاعبات مواليد 2008، 2009، 2010، 2011، 2012 لجميع الأندية في مختلف محافظات الجمهورية.

وذكر رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أنه سيتم خلال بطولة الجمهورية للناشئين للأندية اختيار منتخب البراعم للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في دولة تركيا في مايو المقبل.

تابع صبيح أن تلك البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد الرامية إلى زيادة نشر اللعبة والتي أصبحت الآن اللعبة القتالية الأولى في مصر، كما أن البطولة ستكون بمثابة اكتشاف العديد من المواهب في لعبة الكيك بوكسينج.

وأكد محمد صبيح أن الاتحاد يقوم بتنفيذ خطة طموحة من أجل زيادة قاعدة المشاركة، وهو الأمر الذي يصب في تجديد دماء عناصر المنتخب في جميع المراحل السنية المختلفة.

وحول البرنامج الزمني لبطولة الجمهورية للناشئين للأندية تققام منافسات مواليد 2012 يوم الخميس 9 فبراير على أن تنطلق منافسات مواليد 2011 يوم الجمعة 10 فبراير.

وشهد يوم السبت 11 فبراير منافسات مواليد 2010 وفي الأحد 12 فبراير أقيمت  منافسات مواليد 2009 وفي اليوم الأخير من منافسات البطولة اليوم الاثنين منافسات مواليد 2008.

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