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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شبه الخنجر.. ذقن دنيا بطمة الغريبة تثير الجدل.. هل خضعت لعملية تجميل؟

دنيا بطمة
دنيا بطمة

أثارت الفنانة دنيا بطمة حالة من الجدل الواسع بسبب ظهورها بمقطع فيديو بشكل مثير دفع الكثير من متابعيها للشخصية منها عبر حسابها على تيك توك. 

دنيا بطمة
دنيا بطمة
دنيا بطمة

وظهرت دنيا بطمة فى الفيديو بشكل لافت للانظار حتى سخر متابعيها من ذقنها التى ظهرت بشكل غريب حتى إن ظن البعض أنها خضعت إلى عمليات تجميل بينما قال البعض الآخر أنها استخدمت فلتر خاص للظهور بهذا الشكل. 

وجاءت سخرية متابعى دنيا بطمة حيث شبهها ذقتها بعدد من الأشكال الهندسية مثل المثلث كما شبهها آخرون بالسكين والخنجر. 

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دنيا بطمة 

أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

وقدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة أغنية تحمل عنوان "حب المصالح"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي.

وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

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